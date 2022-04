Isabelle PUYOL

Je suis à la recherche d'un emploi.

J’ai un solide parcours de commerciale terrain et télévente.

J’ai été formée à l’école de Vente Renault et aux techniques commerciales Pages Jaunes, ce qui me permet à ce jour de maîtriser toutes les étapes clés d’une négociation.

J’ai valorisé mon parcours à travers une formation d’assistante commerciale diplômante afin d’assurer avec aisance et fiabilité des tâches administratives.





Mes compétences :

Persévérance

Force de proposition

Suivi commercial et administratif

Relationnel

Téléprospection

Prospection de clients

Suivi clientèle

Relations humaines