Isabelle QUÉRÉ

Actuellement attachée commerciale export pour une marque française de parfum pour la maison; j'ai pour mission d'entretenir, développer un portefeuille de clients et de prospects et de participer significativement à l'augmentation du CA de l'entreprise.



Mes différentes expériences en France et à l'étranger m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation à toute situation.



Commerciale à vocation internationale, la rigueur dans le travail et la réactivité font partie de mon quotidien.



Mes compétences :

Négociation commerciale B to B

Relation client

Gestion portefeuille clients

Organisation de déplacements professionnels

Dévelloper un porte feuille client

Rigueur dans le travail

TOEIC : 845

Réactivité et sens de l'initiative

EXPORT

DÉVELOPPEMENT

DYNAMIQUE

RÉACTIVITÉ

COMMERCIALE

ADV

COMMERCE