Jeune diplômée en génie biotechnologique et management en agro-industrie, je recherche mon premier emploi.

Je suis dynamique, motivée et très organisée dans mon travail.

Issue d'une formation généraliste dans l'agroalimentaire, j'ai les compétences pour occuper un poste en qualité, en recherche et développement mais aussi en production.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel