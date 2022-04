Isabelle RACHÉ CHAPPELLIER

Pianiste de formation. Devient animatrice à Radio France en présentant l'émission Pizzicato sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Débute dans la presse écrite avec une interview de Jean-Jacques Kantorow publiée dans la Lettre du Musicien et se tourne vers le journalisme.

Collabore à la matinale de France Musique et réalise plusieurs reportages et émissions ( Musique Nomade, chansons d'été).

Publie en 2011 "Entretiens avec Janine Reiss" ( Isabelle Ayre) aux éditions Kirographaires.

Crée en 2013 Music Et Talent, une agence de management d'artistes.