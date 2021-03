Jean-David ABRAMOWICZ (ABRAMOWICZ-SWISTOWSKI)

Depuis 30 ans dans l'industrie du digital, entrepreneur puis consultant en solutions digitales & en solutions de gestion pour entreprises.

en parallèle, je mets un pieds dans la production pour devenir, au fil de mes expériences, Production Manager dans l'art numérique et dans les arts visuels.



ça me permet de participer, au départ de Paris, à l'international, à plusieurs centaines de productions/scènes avec des événements de marque, des scènes musicales et des festivals d'art numérique.



la production est une réelle maladie que j'ai contractée très très jeune ! les contenus alimentent une curiosité insatiable, le besoin quotidien de comprendre et d'apprendre... les contenants avec les techniques et les technologies m'excitent chaque jour davantage. pas vous ?



aujourd'hui, je me partage entre :

- des missions de marketing digital, autour du web, des réseaux sociaux et des campagnes automatisées,

- des projets de directeur de production, assistant-réalisateur ou fixer, sur des tournages de films, de documentaires, de séries,

- du design et des performances d'art vidéo pour les arts de la scène.



j'ai la sensation que la scène, qui se transforme sous nos yeux depuis plus de 15 ans, augmentée des technologies, a encore beaucoup de rêves et de désirs d'hybridation. l'opéra, le ballet sortent de leur réserve et s'ouvrent à la nouvelle scénographie. les mentalités évoluent : un vrai bouillon de culture !



réalité virtuelle, réalité augmentée, installations immersives : nous ne sommes pas au bout de nos joies !



n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. on me trouve facilement sur tous les réseaux, depuis qu'ils sont nés ;)



#ilovethe21stcentury