Isabelle RAIMBAUD

Forte de 20 ans d'expériences en qualité de technicienne de laboratoire de recherche, et bien qu'appréciant toujours le domaine scientifique, j'ai pris le chemin de la reconversion professionnelle, appuyé par un bilan de compétences. En effet, nous avons plusieurs carrières dans une carrière.

Depuis quelques années, j'ai acquis de nouvelles compétences, à travers mes différentes missions et formations administratives.

Je suis ouverte à toute opportunité de poste administratif et dans tout secteur d'activités sur le secteur Nord Loire.



Mes compétences :

Organisation du travail

Rigoureuse dans la vie professionnelle

Dynamique serieuse

Polyvalence dans mon travail

Assistante

Service

Médical

Relationnel