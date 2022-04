Laurence EMERIAU

Après 20 années d'expériences dans la vente conseil en B2B, pour différents secteurs d'activités (industrie, agro-alimentaire, formation et recrutement), j'ai intégré le cabinet conseil FOR ACTION en septembre 2013 en qualité de consultante formatrice. J'accompagne les entreprises à la fois dans le conseil en développement commercial mais aussi dans l'animation de formations pour les salariés, dans les domaines du management, commercial et communication.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Animation de réseau

Formation professionnelle continue

Relation clients

Développement commercial

Ingénierie de formation

Management d'équipe

Recrutement de commerciaux

Conseil