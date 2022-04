Isabelle RAMUZ

ERGONOME DES ESPACES DE TRAVAIL : Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage ou à Maitrise d’œuvre dans le cadre d’un projet architectural pour concevoir et aménager des espaces performants afin d'optimiser les activités et les organisations. Convaincue que l'Humain est la clé pour une performance durable, j'accompagne les grandes entreprises, PME et collectivités à combiner leurs enjeux de bien-être au travail et de performance dans leurs différents projets de conception architecturale. L’objectif étant de recueillir les besoins des activités de travail en amont du projet afin de faciliter leur prise en compte.



CONFÉRENCIÈRE sur des thématiques originales sur l'ergonomie visuelle au travail : comment notre vision influence notre posture et comment notre posture impacte notre vision / Gérer les écrans et la fatigue visuelle / mieux voir sans se fatiguer / comment garder nos yeux en bonne santé : l'alimentation bénéfique, la protection des maladies oculaires, les bienfaits de la dynamisation visuelle par le yoga des yeux et la gymnastique oculaire / la vision et la conduite, etc… Informer et sensibiliser pour favoriser une prise de conscience et un comportement proactif vis-à-vis de sa vision et de sa posture au travail



EXPERTISE ERGONOMIQUE ÉCLAIRAGE. Un éclairage adéquat contribue à une meilleure ergonomie globale du poste de travail et supprime des mauvaises positions posturales. Il constitue un facteur de prévention des maladies professionnelles : Stress et Troubles Musculo-squelettiques. Le diagnostic associe les besoins visuels au poste de travail, le contenu du travail, les contraintes lumineuses environnementales et les risques de TMS qui y sont liés, par l’étude et l’analyse :

- de l’ambiance lumineuse de l’espace de travail (qualité, quantité, contraintes et éblouissements).

- de l’affichage et de l’information nécessaires à la réalisation de l’activité (cohérence, hiérarchie, visibilité, homogénéité, grandeur, etc…).

- de l’ergonomie des postes de travail.

Les diagnostics et recommandations permettent d’augmenter l’efficacité et la satisfaction des salariés en améliorant leur environnement de travail.



FORMATRICE EN PRÉVENTION VISUELLE. Créatrice des ateliers pour les salariés VISION-POSTURE® pour acquérir de meilleures habitudes visuelles et posturales. Ces ateliers permettent de maîtriser la fatigue engendrée par les écrans, de relaxer les yeux, de les tonifier et retrouver ainsi un véritable bien être devant ordinateur.



Références: Essilor, Sanofi, Dassault Systèmes, Engie, EDF, ....



Mes compétences :

ERGONOMIE VISUELLE FORMATEUR.CONFERENCIERE.PREVENT