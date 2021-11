Isabelle RANGER

Ma double culture : immobilier/santé est un véritable atout.



Titulaire dun Master 2 : Direction dEtablissements de santé, je mets au service des établissements sanitaire, médico-social et social mes compétences confirmées en montage, en gestion et en pilotage de projets immobiliers acquises au sein de grandes entreprises du secteur de la promotion immobilière et de la construction.



Ce qui me passionne : mettre en place des synergies pour répondre de façon globale à la prévention de la perte d'autonomie des plus fragiles et permettre à chacun de mieux vivre avec son handicap pour co-construire ensemble une société plus inclusive.



Nhésitez pas à me contacter, je serai ravie déchanger avec vous.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Organisation

Gestion financière

Gestion budgétaire

Management

Direction de projets

Qualité

Force de proposition

Adaptabilité

Développement commercial

Analyse des besoins

Recherche de financement