Isabelle RASPAUD

Actuellement militaire, j'entame depuis peu une procédure de reconversion pour être assistante ressources humaines.



Je recherche des contacts dans ce métier, dans tous les domaines pour élargir mon panel de relations professionnelles.







Mes compétences :

Initiative et autonomie

Accueil et toujours le sourire !

Discrétion et Disponibilité Opérationnelle to

Initiative et adaptation

Accueil physique et téléphonique

Relations publiques

Organisation d'évènements

Discrétion et responsabilité

Collecte analyse renseignement

Priorité des tâches…

Bureautique

Animation de réunions

Office 2010

Realisation de briefings

Organisation du travail

Méticuleux professionnel ambitieux tenace

Secrétaire de direction

Organisée

Dynamisme

Pack Microsoft Office, Pack Open Office, Pack Work

Pack Open Office

Adobe Acrobat