Isabelle RAULT

Massothérapeute est Mon Chemin de Vie Professionnel qui me conduit aujourd’hui à exercer ce métier. Mon travail de praticienne du Bien-Être repose sur une vraie philosophie du Mieux-Être, axée sur un moment d'écoute, de partage et de bienveillance. Je propose des soins énergétiques tel qu’ACCESS BARS et des modelages corporels réalisés aux huiles biologiques. J'accompagne les personnes également dans des moments de doutes, ou elles ont juste besoin d'être écoutées.





Mes compétences :

Bien être

Ecoute

Accompagnement

Aromathérapie