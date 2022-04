Isabelle RAVA-CORDIER

Durant longtemps, j'ai navigué entre recherche et édition. J'alliais ces deux passions et partageais mon expérience et mes compétences dans ces deux domaines. Côté recherche: titulaire d’un doctorat, mes champs de spécialisation concernaient l'histoire médiévale, les exempla, les ordres mendiants, et tout particulièrement l'ordre des frères de la Pénitence de Jésus-Christ, dits frères sachets, les bibliothèques méridionales mendiantes. Côté édition: pendant plus de vingt ans, j'ai été à l'écoute des textes et de leurs auteurs. Je réorganisais la matière, réécrivais, corrigeais. Chercheuse, restauratrice et réparatrice, trois termes qui définissaient alors mon parcours et mes objectifs.



Depuis plusieurs années déjà, suite à des réflexions, des rencontres, je me suis orientée dans de nouvelles directions. Ainsi ai-je choisi de privilégier mes activités de recherches, leur valorisation, ainsi que la transmission de mes connaissances et mon savoir-faire par le biais de la médiation culturelle auprès du jeune public.



Dans le domaine de la médiation culturelle, j'ai développé de nouvelles méthodes pour rendre l’approche de l'histoire plus ludique et son apprentissage plus efficace. S’en sont suivies de belles expériences riches d’échanges avec des enfants, des adolescents au sein de structures diverses, expériences qui ne se cessent de se multiplier.



Ma collaboration à des projets de recherches initiés par des organismes autres que le CNRS, l’EHESS ou l’Université a élargi mes champs d’investigation au niveau de la recherche et, même si le Moyen Age reste ma période de prédilection, je travaille à présent sur des dossiers historiques nécessitant parfois un traitement des sources et de la bibliographie d’autres périodes de l’histoire.



Aujourd’hui, mes mots d’ordre sont : ouverture, curiosité, partage, pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Le tout étant des sources de découvertes de soi, des autres, du temps inépuisables...





Mes compétences :

Écrivain

Édition

Paléographie

Conférencier

Recherchiste

Auteure

Rewriting

Histoire

Moyen âge

Recherche scientifique

Recherche documentaire

Historien conseil

Chercheur