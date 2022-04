Isabelle RAVELONARIVO

Forte de 10 ans d'expérience orientée vers la qualité et la satisfaction client, ma formation de Responsable QHSE m'a permis, d'une part, de renforcer mon intérêt pour l'analyse et l'amélioration continue et d'autre part, d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences telles que les normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, la réalisation d'audits, la rédaction de documents QSE et les méthodes de résolutions de problèmes.



Je recherche un poste sur lequel je pourrais participer activement à l'animation et l'évolution des systèmes de management Qualité, Sécurité et Environnement.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Esprit analytique

Service client

Synthèse rédactionnelle

Amélioration continue

Relationnel

Organisation

Former

Gestion des réclamations

Optimisation des procédures

Audit qualité

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Norme ISO 14001