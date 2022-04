Isabelle RAVY

Forte d'une expérience professionnelle à Londres et d'une certaine maîtrise de la langue de shakespeare, j'ai choisi de poursuivre mes études en France et plus particulièrement en Comptabilité/Finance/Audit.



Je suis actuellement en alternance dans le cadre de la préparation au DSCG au sein d'un cabinet d'expertise comptable.



N’hésitez pas me contacter si mon profil vous intéresse via e-mail : isabelleravy@gmail.com



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestionnaire de paie

Fiscalite