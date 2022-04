Isabelle RAYNIERE

Après un bac littéraire spécialisation théâtre, je suis partie un an aux Etats-Unis (Columbus, Ohio) afin de découvrir un nouveau mode de vie, et de perfectionner mon anglais.

J'ai ensuite intégré LEA (Langues Etrangères Appliquées) à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand afin d'acquérir une maîtrise, suivie d'une année de spécialisation grâce au master "Compétitivité Internationale des Entreprises".

Cette dernière année m'a permis d'acquérir de solides bases dans le domaine du marketing, ainsi que la maîtrise des techniques d'import-export.

C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité d'effectuer de nombreux stages pour de petites et grandes entreprises d'envergure internationale. Les missions qui m'ont été confiées furent diverses, allant de la prospection puis la vente sur un marché export (scandinavie, grande-bretagne), prenant ainsi en charge tout le processus d'exportation des différents produits.

J'ai également participé au lancement d'une gamme de produits "déco" pour la maison, étant en charge du packaging, de la recherche de partenaires logistique, et surtout les relations avec nos fournisseurs basés en Inde.

Mon 1er emploi en 2007 en tant qu'assistante export et Logistique m'a confortée dans mon projet d'évoluer dans le domaine de l'international.

J'ai ensuite intégré deux autres entreprises sur ces 2 dernières années, toujours en charge de l'exportation des produits à travers le monde.

J'ai intégré la société DAGARD en janvier 2010, en tant qu'assistante commerciale Salles Blanches. Mes missions s'étendent de l'élaboration de devis, à l'accompagnement commercial jusqu'à la finalisation de la commande.



Mes compétences :

Cinéma

Export

International

LEA

Logistique

Marketing

Marketing International

Théâtre