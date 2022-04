Avocat au barreau de Paris depuis 1992, j'interviens aux côtés de petites et moyennes entreprises, tant en conseil qu'en contentieux, sur tous sujets de la vie des affaires et, en particulier, en droit des contrats, droit des sociétés et droit social.

Proximité, réactivité et rigueur sont les maîtres-mots de la relation nouée avec mes clients.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des affaires

Contentieux