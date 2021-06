Valérie SORTAMBOSC (NICOULEAU)

Embauchée initialement en tant que secrétaire de direction, j'ai évolué vers le poste de coordinatrice de séminaire au Chinagora Hôtel*** où j'ai acquis une solide expérience en matière d'organisation et relation Clients.



Mes capacités relationnelles mont permis de rencontrer et fidéliser par la suite des sociétés ou organismes connus comme le Ministère de lEconomie et des Finances, et dapprocher dautres secteurs comme les laboratoires pharmaceutiques (Schering, Serono, Proteor) ou le secteur du bricolage (Leroy Merlin.).



Mon esprit déquipe ma permis de travailler en collaboration avec différents acteurs externes (traiteur, prestataire audiovisuel) mais aussi avec des services internes comme la réception, le service « étage » et le restaurant chinois.



Aujourd'hui, après avoir occupé le poste de Secrétaire de Direction Générale, OCTOPUS SECURITE m'a offert la possibilité de faire une certification responsable développement rh que j'ai obtenu, je suis actuellement en charge de la gestion de la formation professionnelle.