Isabelle REBOUD

Anticiper pour éviter les dérapages.... Retards de paiement, impayés, dépôts de bilan. Pour éviter toutes mauvaises surprises, mieux vaut prendre les devants..



"Prudence est mère de sûreté. Instaurer des gardes de fou est indispensable pour protéger les intérêts de notre entreprise.



Mon rôle consiste à analyser la solvavilité des clients pour évaluer et garantir le risque financier.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Discrétion et ponctualité

Rigoureuse créative pragmatique