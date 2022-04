Isabelle REBOURGEON

Cela fait 20 ans que je travaille comme juriste dans le secteur social associatif.A l'occasion de mes expériences professionnelles, j'ai toujours mis mes compétences et connaissances au service des personnes les plus défavorisées, les plus vulnérables ou les plus fragilisées que se soit par leur âge, leur état de santé ou leurs origines...( les personnes âgées et/ou les personnes handicapées, les femmes, les étrangers...).

Parallèlement, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'enseignement d'abord dans le secteur médico-social puis auprès des filières post-bac.

Depuis mars 2016, je suis déléguée du Défenseur des droits afin notamment de favoriser l'accès aux droits des usagers des services publics et de lutter contre les discriminations.



Mes compétences :

droit de la famille

gérontologie

juriste