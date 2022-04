Isabelle REMUSON

Diplômée en 2006 d'un DUT en Logistique et Transport, je suis rentrée dans la vie active la même année en tant que conseillère services au sein du groupe Boulanger. Très rapidement, j'ai été placée en tant qu'adjointe SAV grâce à mon autonomie acquise au sein du service.

Puis j'ai été mutée sur un autre magasin pour devenir responsable du service après-vente.

Ces différentes expériences m'ont permis d'acquérir diverses compétences, comme la relation et la satisfaction client, qui est le mot d'ordre au service après-vente.



Le poste de conseillère service m'a permis d'acquérir une certaine aisance relationnelle avec le client. J'ai également pu approffondir mes connaissances techniques en ce qui concerne le filtrage et la réparation de 1er niveau des produits. Ce poste aborde également un côté plus commercial par la vente de pièces détachées.



Le poste de responsable services m'a permis d'acquérir des compétences en gestion du personnel par le management d'une équipe composée de divers métiers. Egalement la gestion administrative, commerciale et comptable du service, à travers des objectifs quantitatifs et qualitatifs prédéfinis à atteindre dans un délai donné.

Pour finir, la principale mission est la gestion des litiges clients où l'aisance relationnelle acquise est très importante. Cette aisance est également utile lors de contacts avec les sous traitants et/ou les fournisseurs afin de trouver une solution adéquate.



Suite à une démission de mon poste de responsable services, j'ai pu me réorienter et intégrer le service approvisionnement d'une entreprise de l'industrie automobile. J'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises lors de mon cursus scolaire mais surtout élargir mes connaissances et compétences.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel