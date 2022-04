Isabelle RENARD

Dans une entreprise, c'est une équipe, pour que tout fonctionne correctement il faut savoir donner et recevoir.



J'ai besoin d'un emploi, où je pourrais m'investir, donner en cas de surplus d'activité, être autonome, mais aussi transmettre et partager.



Travailler avec une confiance réciproque, et dans une ambiance où l'on a plaisir à venir.



J'aime mon métier, ses difficultés, et la satisfaction du travail bien fait. Pour avoir une étendue plus approfondie de ce métier, je viens de finir ma formation de gestionnaire de paie et relation humaine.



J'accepte les contrats en CDI, en CDD, à temps plein, à mi-temps, voir même chez moi.



Contactez moi, que nous puissions échanger nos questionnements mutuels.







Mes compétences :

