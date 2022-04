Isabelle RENTY

Assistante de gestion auprès des artisans et des petites entreprises



Organiser et suivre la gestion des clients et des fournisseurs, suivre la trésorerie : état de rapprochement bancaire et prévisionnel de trésorerie, saisie comptable, relance factures clients impayées, établissement des salaires et des charges sociales, travaux divers de secrétariat.



Facturation mensuelle de la prestation et pas de charges sociales pour l'entreprise.



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta