Isabelle RESENDE

Forte de nombreuses années d’expérience au sein de la chaîne logistique que ce soit en Achats-Approvisionnement, Administration Des Ventes, Planificateur Ordonnancement, Expéditions, Magasin, Réception.

Mes expériences m’ont permis de développer et d’acquérir la maîtrise des outils de gestion et d’organisation, tant au niveau de l’optimisation des délais, des coûts, qu’au niveau de la planification et du suivi commercial en intégrant les contraintes et les procès utilisés en usine.



Par ailleurs, je sais travailler de façon autonome et en équipe et je suis dotée d’une très bonne capacité d'écoute et d’analyse avec un sens d’argumentation, une réelle rapidité de décision et d’action.



De plus, j'ai développé une capacité d’analyse sur plusieurs aspects concernant clients et fournisseurs français et étrangers pour un objectif à moyen et long terme. Et enfin, j’ai contribué aux renforcements des relations entre les différents services afin de lisser et d’optimiser les flux. (Services Achats, Qualités, Productions, Bureaux d’études…)



Mes compétences :

budgets

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel