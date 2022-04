J'ai débuté chez TS CABLES en 1987.

Mon travail consiste à saisir des offres de prix, calculé des prix, saisir des commandes, veiller au bon déroulement et au respect du délai de livraison, résoudre des litiges et établir les non conformités.

Je m'occupe également de la logistique affrètement.

Je réponds au téléphone.

Je saisis des factures.