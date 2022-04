Isabelle RICHARD

Analyser les besoins du client, l'accompagner dans sa réflexion sur les usages, les services ou les contenus de tout support numérique et digital, analyser les enjeux de la stratégie de l'entreprise et conduire le changement...

tels sont les missions et objectifs que je mets en oeuvre depuis 10 ans pour les grandes enseignes de la distribution.

Merci à mes clients et utilisateurs pour toutes ces belles réussites :

Auchan, Kiabi, Norauto, Boulanger, Electro Depot, Jacadi, Promod, Pimkie, La redoute, Tape à l'œil, Father & Sons, Devianne, Eugéne Perma Paris, Finaref, Franfinance, Castorama, Willemse, Pierre et Vacances, Decathlon, Flunch, Sogood, Amarine, Top office.



Mes compétences :

Benchmarking

Prototypage

Test utilisateur

Ergonomie

Direction artistique

Marketing stratégique

Recommandation stratégique