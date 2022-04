Isabelle RICHERT

Forte d’une solide expérience dans le commerce et l’agencement de rayons (vente de détails destinés au grand public), j’ai su créer et développer une dynamique autour de la mise en avant des produits afin d’en optimiser la vente.



Le goût des challenges et la volonté de concrétiser l’objectif fixé associés à une disponibilité et à une attention permanente m’ont permis de fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante gage de rentabilité et de réussite.



Mes compétences :

Diplomatie

Adaptabilité

Travail en équipe

Relationnel

Sens de l'initiative

Sens du contact

Organisation

Evénementiels et salons

Gestion de caisse

Gestion des commandes

Vérification des stocks

Gestion des stocks et entreposage

Réceptionner les stocks

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des stocks

Conseil commercial

Promotion des ventes

Techniques de vente

Vente B2B

Vente directe

Créativité

Réactivité

Autonomie professionnelle

PLV

Gestion de la relation client

Merchandising