Isabelle RIDON

Je travaille depuis 14 ans dans le secteur de l'accompagnement au projet professionnel et à la formation. J'ai également une connaissance de la gestion des ressources humaines. Je souhaite enrichir mes compétences, approfondir l'environnement des Ressources Humaines et rencontrer des personnes travaillant dans ce secteur. J'ai un grand intérêt pour l'évolution professionnelle et je suis l'écoute des souhaits professionnels afin de proposer un accompagnement auprès des salariés. Sensible au développement personnel et l'estime de soi, je suis engagée dans la relation d'aide et propose une grande écoute et un partage d'expérience. J'ai exercé divers emplois tournés vers les relations aux autres, j ai le désire de poursuivre cette expérience et de contribuer à la réussite professionnelle de futurs collaborateurs.



Mes compétences :

GESTION ADMINISTRATIVE ET TENUE DES DOSSIERS

STRATEGIE RH

GESTION DE PAIE

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

CONSEIL A L EMPLOI ET ORIENTATION

SUIVI DES FORMATIONS

ANIMATION REUNION

GESTION DES POSTES ET EFFECTIFS