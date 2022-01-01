Isabelle RIGAL

2014 - maintenantSpécialité pneumologie et cardiologie
LABORATOIRE TAKEDA
- Déléguée médicale VILLE ET SPÉCIALISTES (CARDIO-GASTRO-PNEUMO-ORL)
1993 - 2012DÉVELOPPER ET LANCER DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUPRÈS DE MEDECINS GENERALISTES ET SPÉCIALISTES; ORGANISER DES SYMPOSIUMS ET FAIRE DES ACCOMPAGNEMENTS AUX CONGRÈS INTERNATIONAUX, FIDÉLISER SA CLIENTÈLE, ÉTABLIR DES RELATIONS PROFESSIONNELLES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ AVEC LES LEADERS D'OPINION. MAINTENIR ET DÉVELOPPER UN CA
Laboratoire PFIZER
- DÉLÉGUÉE MEDICALE VILLE ET HOPITAL
1987 - 1993MAINTENIR ET DEVELOPPER UN CA SUR LE SECTEUR ARRAS DOUAI;
DÉVELOPPER L'IMAGE DE MARQUE DU LABORATOIRE ET PROMOUVOIR DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES CONNUS ET EN LANCEMENT