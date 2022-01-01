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Isabelle RIGAL

MONTPELLIER

Election présidentielle 2022

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En résumé

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Entreprises

  • Laboratoire Astrazeneca - Déléguée médicale

    2014 - maintenant Spécialité pneumologie et cardiologie

  • LABORATOIRE TAKEDA - Déléguée médicale VILLE ET SPÉCIALISTES (CARDIO-GASTRO-PNEUMO-ORL)

    1993 - 2012 DÉVELOPPER ET LANCER DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUPRÈS DE MEDECINS GENERALISTES ET SPÉCIALISTES; ORGANISER DES SYMPOSIUMS ET FAIRE DES ACCOMPAGNEMENTS AUX CONGRÈS INTERNATIONAUX, FIDÉLISER SA CLIENTÈLE, ÉTABLIR DES RELATIONS PROFESSIONNELLES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ AVEC LES LEADERS D'OPINION. MAINTENIR ET DÉVELOPPER UN CA

  • Laboratoire PFIZER - DÉLÉGUÉE MEDICALE VILLE ET HOPITAL

    1987 - 1993 MAINTENIR ET DEVELOPPER UN CA SUR LE SECTEUR ARRAS DOUAI;
    DÉVELOPPER L'IMAGE DE MARQUE DU LABORATOIRE ET PROMOUVOIR DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES CONNUS ET EN LANCEMENT

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