Isabelle RIOU

Architecte d'intérieur de formation, passionnée de voyages autour du monde, j'aime peindre les paysages que j'ai pu découvrir et les personnes qui les peuplent ou les peuplaient.j'ai pratiquez aussi le pastel pour faire une serie sur les animaux.J'evolue maintenant vers la peinture a l'huile et de plus grand formats:mon but est de produire differents techniques avec differents thèmes !!!



Exposition de tableaux portraits paysages du monde ,aux pastels. Nouveau tableau mise en ligne le 15 juin 2014 une huile de 100x80 ´´roses de printemps ''



Venez découvrir mes créations sur mon site: http://isabelleriouguitton.e-monsite.com



N'hésitez pas à mettre un mot sur le livre d'or, merci à tous ceux qui m'encouragent!



