Isabelle RIVIERE-CAZAUX

- Management du process d'innovation : de l'émergence de l'idée à sa transformation en produits et services différenciant.



- Organisation de services et d'activités : pôle LUTB à son démarrage, lancement du service projets Européens chez Acies, mise en place du système qualité (Michelin). J'ai défini et implémenté les process, outils et indicateurs de pilotage.



- Management d'équipe : management direct et transversal.



- Gestion de projets : développement produit, construction de projets de R&D internationaux, organisation d’événementiels.





Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

Innovation

Microsoft Cluster

Recherche

Transfert de technologie

Valorisation

Marketing