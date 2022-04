Isabelle ROBERT

Je suis dans le commerce, depuis mon enfance. Effectivement, mes parents tenaient un commerce d'alimentation de proximité.



Même, en ayant fait des études de bureautique, j'ai toujours trouvé des emplois dans cette branche de prédilection.



Si vous n'aimez pas les gens, ne vous dirigez pas dans ce métier. Le contact client doit être naturel et non joué. La franchise, l'honnêté, le respect d'autrui et de soi même doivent être présents.



La vente d'un produit ou d'un service se pratique de la même manière. Le plus important dans cet échange, c'est la fidèlisation !



Un client satisfait le fait savoir autour de lui sans conséquences, tandis qu'un client insatisfait le fait savoir autour de lui avec énormément de dégâts.



Actuellement, je suis animatrice commerciale et responsable merchandising (implantations de magasins, gestion d'un rayon pour un fournisseur). Je me déplace dans plusieurs départements (02, 51, 08, 77, 60, 80, 59, 78, 95).



Je suis dans la Grande Distribution depuis 1991, sous différents postes : employée, vendeuse, Manager Métier, animatrice commerciale (Ambassadrice).



Je possède :



- un CAP d'employée de bureau 1986

- Un BEP ASAI (agent des services administratifs et informatiques)1986

- Une formation MRCCP (Mission régionale de certification de compétences professionnelles) en alternance, niveau BAC PRO commerce 1998

- Formation gestion pour repreneur d'entreprise et créateur, certifiée par une attestion homologuée 2004



Mes compétences :

animer

Bureautique

Encadrer

Encadrer une équipe

Gérer une entreprise

Marchandising

Mobilité

Mobilité professionnelle

Vendre

Vente