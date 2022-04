Isabelle ROBIN

Depuis janvier 2014, j'ai ouvert un Centre d'Affaires sur Ambérieu-en-Bugey (01500) et récemment sur Château-Gaillard (01500) location de bureaux meublés à la carte (sans bail/sans engagement), location de salles de réunion, domiciliation de Sociétés, prestation de secrétariat à la carte, prestation d'enregistrement et de transcription de réunions (CE, conseil municipal, séminaires...) accès matériels d'impression, espace de travail pour particuliers (rédaction et impression de CV, consultation internet, photocopie, fax...). Un espace de travail convivial pour tous. N'hésitez pas à me contacter au 06.84.41.42.94 ou par mail ain.secretariat@orange.fr .



En 2016, mon mari, Jean Robin, me rejoint à la gérance de la société et nous étoffons notre offre aux clients avec la gestion commerciale et l'administration des ventes.



En 2017, nous recrutons une assistante et nous nous agrandissons avec la construction de nos propres locaux à la sortie de l'autoroute A42, à Château Gaillard.



Historique sur Ambérieu-en-Bugey : C'est en mai 2004 que j'ai créé ma propre structure de secrétariat "sur mesure". Après 23 années passées en tant qu'assistante de direction auprès de dirigeants de sociétés spécialisées dans les domaines de l'industrie, de l'immobilier, de la bourse et de la banque, j'ai souhaité devenir secrétaire indépendante.

Ainsi, l'expérience acquise, ma ténacité et ma vocation pour ce travail me permettent aujourd'hui de proposer une palette de services administratifs aussi variée que possible à l'ensemble de mes clients tant des entreprises, des indépendants que des particuliers.

Depuis mon installation, j'ai pu diversifier mes connaissances tout particulièrement dans le domaine médical, qui représente une part importante de mes clients.

Par ailleurs, j'ai également mis au service de ma clientèle mes compétences en tant que rédactrice dans le domaine particulier de la transcription audionumérique, quel qu'en soit le sujet.



