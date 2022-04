Isabelle ROCA

Plus de 15 ans d'expérience en administration des ventes & logistique export dans différents secteurs d'activité et des entreprises à dimension internationale (grands groupes, PME, établissements multi-sites, sièges sociaux et usine) m'ont permis de développer l'intégralité des compétences de mon métier et d'en avoir une approche opérationnelle et fonctionnelle.



Ma double formation commerce international & marketing a contribué à conforter un savoir-faire pluridisciplinaire.



Trilingue anglais-espagnol, dynamique, exigeante, disponible et dotée d’un grand sens de l’écoute, je sais encadrer et mobiliser pleinement mon équipe sur des plans d’actions commerciales (l’optimisation du taux de service client étant une de mes priorités).







Mes compétences :

ADV Export

Supply Chain

Marketing opérationnel

Logistique

Administration des ventes