Thierry SONET

Curieux et Passionné par nature , ayant une expérience Batiment de plus de 30 ans , spécialisé en Etanchéité , Isolation Thermique et Phonique aussi bien Théorique que Pratique . Mon parcours m'a permis d'être confronté à des situations professionnelles Technique et d'Encadrement complexes . J'ai eu la chance d'avoir pu aborder tous les aspects du chantier de sa conception à sa réalisation .



Mes compétences :

Gros oeuvre

Aptitudes commerciales

Aptitudes relationnelles

Expertise technique

Direction technique

Force de proposition

Travail en équipe