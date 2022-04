Isabelle ROCHE

Après 16 ans de management d'entités appartenant aux trois grands domaine de l'informatique d'une banque (études, système, production), j'ai créé en 2003 OPTALYS, une société spécialisée dans le conseil informatique, plus particulièrement dans le domaine de la production. Je gère cette société depuis son origine, ce qui m'a permis de développer mes compétences en gestion, comptabilité, juridique, administratif et autres tâches liées à la présidence d'une entreprise.

En parallèle, j'ai mené des missions de conseil auprès de la Direction de la production d'un groupe bancaire et d'un assureur. Tout d'abord techniques, puis organisationnelles, ces missions ont évolué en partie vers l'accompagnement.

Tout en poursuivant mes missions de conseil, je me consacre maintenant au développement de mon expertise dans ce domaine. Je suis formée au coaching, ainsi qu'à la Process communication, à l'approche systémique et certifiée praticien PNL. J'ai complété ces connaissances par une licence de psychologie, qui me permet d’avoir sur le plan clinique les éléments clés concernant le normal et le pathologique, et sur le plan social des connaissances particulières sur les Risques Psychosociaux.

Après avoir accompagné tant de changements techniques et organisationnels dans le domaine informatique, il me paraît en effet fondamental de développer l'accompagnement humain, d'aider les personnes à faire face au changement, à dépasser leurs difficultés et à atteindre leurs objectifs, sur le plan professionnel comme personnel.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

ITIL

Gestion de projet

Programmation neuro-linguistique

Rédaction

Process Communication

Microsoft Office

Management opérationnel

Psychologie