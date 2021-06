Isabelle STEINER

Formatrice Professionnelle d'Adultes dans les domaines suivants :



- BTS GPME : GRCF - SFD et Communication - - BTS MCO : Management de l'équipe commerciale

- TP Réceptionniste - TP Gouvernante d'hôtel - CQP Employé d'Etage.



Grande expérience professionnelle dans le secteur de l'Hôtellerie et de la Gestion d'Entreprise.



Pédagogue, à l'écoute et organisée.