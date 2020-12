Isabelle THOMAS

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau poste de responsable administratif au service de la production tout en participant à l'évolution de l'entreprise.



D'abord, assistante de direction chez SFR pendant 10 ans, je me suis vraiment épanouie grâce à la TPE en rejoignant la société JIGA , une DSI externalisée au service d'autres TPE.



La prise en charge globale d'un service administratif, la refonte de nos façons de travailler avec ITIL ou l'holacratie et sa mise en responsabilité de chacun, les opérations coups de poings pour atteindre de nouveaux objectifs financiers avec les opérations commerciales associées ou simplement prendre le temps avec un client en difficulté, en passant par les séances de recrutement de plus en plus affinées, ou encore le partenariat avec des prestataires de confiance, voici ce que j'ai aimé faire ces dernières années.



Partie prenante de la stratégie de l'entreprise, et finalement chef d'orchestre entre les différents services, avec un planning rythmé par les tableaux de bords, les réunions internes et d'associés, les recrutements, la gestion du personnel et les imprévus, s'il fallait résumer en deux mots mon expérience : passion et engagement !



Puisque les défis m'ont tant fait évoluer, je recherche un nouveau challenge professionnel !



Adepte depuis peu à la CNV, aussi appelée Communication Bienveillante ou Empathique, je découvre une nouvelle posture intéressante à appliquer au quotidien.