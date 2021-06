Isabelle VEZIN

LA ROUTE DES COMPTOIRS, riche de 45 collaborateurs, est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires biologiques depuis plus de 20 ans. De la conception jusqu'à la commercialisation, une large gamme de produits est proposée à la vente en B to B et B to C.



Membre du CODIR, je veille à la bonne gestion administrative et comptable. J'adapte la stratégie RH en lien avec le développement global de l'entreprise.

J'ai eu, tout au long de ma carrière, l'occasion de grandir avec mes entreprises. Je me suis formée et je me forme encore !



i.vezin@laroutedescomptoirs.com