Isalina GRACA DA SILVA

Passionnée par le vin et désireuse de compléter mon expérience, je suis à la recherche d'un travail riche et polyvalent dans les diverses missions qui me seront confiées. Jeune diplômée, avec une réelle expérience, je suis prête à m'investir au sein de votre entreprise. Je m'impliquerai dans les activités qui me seront confiées, en m'appuyant sur mon sérieux, mon dynamisme, mon autonomie et mon sens de l'organisation. Je suis quelqu'un de nature rigoureuse et méticuleuse, qui aime le travail en équipe et qui trouve satisfaction dans la qualité du travail réalisé.