Isis Bi M



Pour me présenter je pourrais vous dire que suis une conteuse à caresses.

J’aime à̀ faire vivre les émotions qui jalonnent nos vies.

Dans mon univers les sentiments sont des couleurs, les formes des émotions, les vibrations se transforment en lignes, ronds, pointillés, les rencontres en toucher.

Je parle la merveilleuse langue de l’humain, celle à la source de nos mots, celle du cœur.

Mes sculptures sont autant d’histoires qui pourraient se dérouler dans ce cadre, il y serait question d’amour, de vie, d’élans, d’espoirs, de joie, de bonheur.



La notion d’abstrait m’est chère car elle est synonyme de liberté, la nôtre, elle nous demande d’être à l’écoute de nos ressentis.



Une exception cependant, celles que je nomme mes déesses. Elles illustrent mon engagement auprès de la cause féminine. En douceur et joie je tente de libérer les femmes d’un carcan, du tabou, de les épanouir. Les vulves donnent à voir la magie de nos sexes si souvent cachés, bafoués, mutilés.

Je souhaite par mes Déesses que les femmes et la vision des hommes à̀ notre encontre, s’adoucissent enfin pour que chacune de nous puisse chanter et transmettre la joie d’être femme, entière et magique, sacrée.



Rencontrer, (acquérir) une de mes œuvres c’est explorer une partie de soi et se découvrir changeant ; traduire ses humeurs, sentir glisser l’énergie porteuse de vie, par le toucher, reprendre contact avec ce corps qui nous connait si bien et que nous négligeons si souvent.



Je suis une conteuse, une conteuse itinérante et je vous remercie, vous tous qui faites vivre par votre regard et votre soutien l’art vivant.



Texte de Karine Salmieri pour Isis Bi M





Mes compétences :

Sculpture