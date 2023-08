Ismael SINAYOKO

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permises de développer les qualités indispensables au métier d'agent de sécurité incendie. A savoir , la rigueur, le bon relationnel et le sens du service.

Fort de mes expériences professionnelles , j'ai pu acquérir une bonne maîtrise de la réglementation et des procédures. En outre, je suis tout à fait conscient des exigences auxquelles je devrais répondre, je m'engage donc à me conformer scrupuleusement aux règles d’hygiène et de sécurité.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Ponctualité

Microsoft Word

Microsoft Excel