Ismail OUBRAIM

FORMATIONS:

2014-2015: 5eme année cycle ingénierie Logiciel au sein de heisi (école des Hautes Etudes en

Ingénierie des Systèmes d'Information)

2008-2009: diplôme de Technicien Spécialisé en Développement

Informatique au sein de l’Institut Spécialisé de Technologie Appliqué ben m’sik.

2007-2008 : Niveau deuxième année en faculté de science ben m’sik (matière physique)

2006-2007 : Baccalauréat en Sciences expérimentales (candidat libre)

2004-2005 : Baccalauréat en Sciences expérimentales au Lycée Idrisse El Harty Casablanca.





Expériences professionnelles:

5 mars 2012 jusqu’à maintenant : analyseur développeur chez BnpParibas medit

*6-janvier-2010 au 30 aout 2011 : travaillé au sien de la société actiglob (www.actiglob.com).

- Parmi les sites réalisés :

- www.pharcomedic.com

-www.it-learning-maroc.com

- www.dikercars.com

- www.elg.ma

- www.benseghirpartner

- www.autosoftmaroc.com

- www.apgsc.com

-www.mongyneco.ma

-www.vielec.ma

-www.apgsc.com

-www.gsalmountada.com

-www.afriqueeuropeambulance.com

-www.beachvieweloualidia.com

-www.evoe.ma

-…….





*15-juillet-2009 au 9-septembre-2009:Stage au sein de la société« sam-solution ».

*02-mars-2009 au 30-avril-2009 : Stage de fin de Formation au sein de la société « sam-solution » spécialisée programmation web à casablanca.

Mission :

-Création d’un site web on équipe (www.hestarsat.com).

-Projet sous Vb.net et SQL Server : gestion Des employés,les matériels et les clients.



*Juiellet-2008 : Stage de Fin de la première année à la société « STMicroelectronics S.A.S».

Mission :

- faire l’étude d’une system P.S.E.M.S (production Statistic & équipement monitoring system)





DOMAINES DE COMPETENCES:



● Systèmes : Windows 2000 XP Vista, Seven

● Méthode d’analyse : Merise, UML (POO).

● Langages de programmation : Java, VB.NET, ACCESS(VBScript), cobol

● Langages de création de sites Web : CSS, JAVASCRIPT, XML, PHP/MYSQL, ASP, ASP.Net, DotNetNuke.

● Systèmes de gestion de bases de données : Access, SQL Server, MySql.

● Outils de Développement : Eclipse, Visual Studio, Visual C++, Rational Rose UML), DreamWeaver, Front Page, Wamp, Xampp, EasyPHP.

● Réseau :Protocoles et architectures des réseaux.

● Web Master : Création, Design & Maintenance Site Web & Forums Hébergement, référencement.

● Design et Infographie : Photoshop



LANGUES & DIVERS:

- Arabe, Berber : Langue maternelle

- Français : Lu, écrit et parlé.

- Anglais : lu, écrit.



Mes compétences :

ADO

ASP

Basic

CSS

Eclipse

Ethernet

HTML

JAVA

JAVA Eclipse

Java script

JBuilder

LAN

Langage SQL

Merise

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Sql Server 2000

Microsoft Visual Basic

MySQL

OSI

PHP

Php MySQL

TCP IP

UML

Vlan

Win XP

XML

Endevor

JCL

COBOL

DB2