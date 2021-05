Ismaila BA

Ayant une expérience dans la mise en relation au sein de Open.senegal et travaillant en réseau avec des professionnels avertis,j'ai pu mettre en place un réseau qui me permet aujourd'hui de résoudre et de faire face au défis du changement.

Aujourd'hui mes nouveaux défis,rayonner ISMA FINANCES dans le domaine du conseil en investissement et recherche de financement. Nous travaillons avec des consultants dont l'expertise et l'expérience sont des valeurs sures.En plus notre carnet d'adresse est bien fourni à même de pouvoir assurer à nos clients une qualité de services irréprochable.

En plus avec nos partenaires étrangers dans le domaine du conseil en investissement et recherche de financement,nous sommes capables de lever des fonds à plus de 20 millions d'euros pour ceux qui cherchent des financements pour leurs projets.

En réseau,le travail devient une simple formalité car chacun fait son travail et personne ne fait le travai des autres