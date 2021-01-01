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Ismat ALAMDAR

Paris

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Entreprises

  • Longchamp - Comptable Générale

    Paris 2017 - maintenant

  • NECOTRANS - COMPTABLE

    Paris 2013 - 2017 COMPTABILITE GENERALE

  • JCB SAS - COMPTABLE

    HIERES SUR AMBY 2012 - 2013 COMPTABILITE TRESORERIE FOURNISSEUR ET CLIENTS

  • KENWOOD ELECTRONICS - COMPTABLE AUXILIAIRE

    2012 - 2012 COMPTABLITE GENERALE / CLIENT ET FOURNISSEUR

  • FAURECIA - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2011 - 2011 SAISI DES FACTURES FOURNISSEURS ET ETABLISSEMENT DES REGLEMENTS

  • GROUPE BALLAS - COMPTABLE FOURNISSEUR

    2010 - 2011 COMPTABLE FOURNISSEURS
    SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS ET ETABLISSEMENT DES REGLEMENTS PAR VCOM ET CHQ

  • Eurodistri - Comptable

    2008 - 2010

  • APPLEWAY/APPLELOG - COMPTABLE

    1999 - 2003 TENUE DE LA COMPTABILITE

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