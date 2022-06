Israel DJOBOM

Je travaille dur pour déboucher sur la réussite collective que "j'aime savourer". Toujours agir et sans délai pour ma sûreté et celle des autres reste ma principale passion. Je crée une ambiance détendue autour de moi au service pour transformer "le dur labeur" en "centre d'intérêt individuel et collectif". Je cible le résultat à chaque emprunte que je pose en milieu professionnel. J'apprends sans cesse; la formation continue rentre dans mes loisirs.



Mes compétences :

Environnement

Animation de formations

Travail en équipe

Gestion du stress

Management de transition

Gestion du risque

Santé et sécurité au travail