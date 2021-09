I am a person who is interested in new products and new technology

I respect the serious people and I love my work and my family.



Mes compétences :

Design

Solidworks

Kitchen Draw

Autocad

la méthode et l'étude production

La charpente métallique

les matériaux suivant ; le bois massif , les panne

Solid surface

Epoxy floor

Soudure a l'arc

Ferronerie

Menuiserie

Team Management

Négociation

Planification de projet

Service client

CorelDRAW

Adobe Photoshop

Marketing

Microsoft Office