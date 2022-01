Issam CHIBANI

Je suis un jeune homme marie agé de 33 ans .

j'ai acquis les compétences suivantes

- Installation et maintenance des systèmes Détection incendie, vidéo surveillance, Gestion du temps et de présence (GTP), et contrôle d’accès.

- Définir la politique de sécurité incendie et électronique de l'établissement et assurer la mise en place

- Définir les contraintes de fonctionnement des équipements pour répondre aux exigences de l'établissement

-Installation et configuration Windows server 2000, 2003 et 2008.

Gestion des besoins en matériels et logiciels (définition et passation des

Commandes ).

- Installation et mise en réseau de parc informatique (typologie, câblage).

- Paramétrage et sécurisation de réseau sans fil ou locale.

- Electricité générale habilitation courant fort et faible.



Mes compétences :

