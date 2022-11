Issam ELALOUI

Je suis ingénieur d'état en électrique et électronique de l'académie internationale de l'aviation civile MOHAMED 6 ,ma formation de base en électricité,en électronique et télécoms et à l'aide des savoirs et savoir faire que j'ai acquis durant ces années d'études me donnent l'avantage de bien réaliser mes projets tout en se basant sur des outils et méthodes d'ingénierie et de gestion .



Développer , optimiser ,dimensionner et savoir prendre les bonnes décisions au bon moment ,sont des préoccupations que j'essaye toujours d'améliorer pour offrir un travail de qualité qui va mieux satisfaire les besoins du marché et des clients



Mes compétences :

TPM

Graphe de défaillances

AMDEC

Régulation industielle

Elaboration de la commande des machines électrique

Élaboration du plan de protection électrique MT de

Coordination de l'isolement des installations élec

Programmation du microprocesseur motorla 6809

Programmation du pic 16F877

Dimensionnement des circuits d'électronique de pui

Conception des circuits imprimés

Conception et dimensionnement des installations él