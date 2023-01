Iulian Furtuna is a highly accomplished and versatile artist with a wealth of experience in the world of theatre, film, and puppetry. Graduating from the National Theatre and Film Conservatory of Bucharest, Romania, he has trained under renowned figures such as Marcel Marceau and Jacques Lecoq and has also worked as a dancer with the Lindsay Kemp Company.

Since 1992, Iulian has been a mainstay in the French and international performance scene, showcasing his talents as an actor, mime, puppeteer, set designer, director and producer. He was a former actor for the "Tandarica" puppet theatre in Bucharest and is currently a puppeteer for the French television show "Les Guignols de l'info" on Canal+.

Iulian's passion for the magical world of puppetry continues to inspire all aspects of his work, from acting and directing to set design and his teaching methods. His own artistic company, Compania Fortuna, allows him to create and stage experimental and original productions such as "Ficelles" and "Animal Hamlet." He also collaborates with French television networks TF1 and France 2, where he directs and performs in new productions for "Le Plus Grand Cabaret du Monde," alongside Dani Lary and his team, and also with Canal+ where he directed "Les Colocataires". He is also the director of the famous show "La Clé des Mystères" starring the prolific French illusionist Dani Lary, a TF1 co-production by Ki M'aime me Suive, which has been running to sold-out audiences in the biggest venues in France and Europe for over 3 years.



Iulian has received numerous international awards and accolades throughout his career. As a teacher, he has shared his knowledge and expertise by teaching drama, physical movement, puppetry and directing at the EICAR Film School in Paris, the Edinburgh College of Art, the Royal Scottish Academy of Music & Drama in Glasgow, the National Theatre Conservatory of Bagamoyo, Tanzania, Footsbarn Theatre, and other schools and theaters around the world.















Diplômé du Conservatoire National de Théâtre et du Cinéma de Bucarest, Roumanie, ancien disciple de Marcel Marceau et Jacques Lecoq et ancien danseur de la Cgnie Lindsay Kemp, Iulian Furtuna est depuis 1992 à l'affiche des nombreux spectacles et projections en France et à l'étranger, en tant que acteur, mime, marionnettiste, scènographe, metteur en scène et réalisateur.







Artiste aux multiples chapeaux, ancien acteur et marionnettiste du théâtre des marionnettes "Tandarica" de Bucarest et à présent marionnettiste pour l'emission "Les Guignols de l'info", Canal +, France, Iulian est resté fidèle aux monde merveilleux, fort et mystérieux des marionnettes. Ce monde magique inspire tout son travail d'acteur, de mise en scène, de scénographie, ainsi que sa méthode pédagogique.







Sa propre compagnie artistique, Compania Fortuna, lui permet de mettre en scène des créations expérimentales et originales (Ficelles, AnimalHamlet, etc). Il collabore aussi avec la TV France 2 ( ou il met en scène et joue dans des nouvelles créations pour Le plus grand Cabaret du Monde, avec Dani Lary et son équipe), mais aussi avec Canal +, (réalisation "Les Colocataires") et TF1.









Iulian Furtuna c'est aussi le metteur-en-scène du célèbre show "La clé des Mystères", ayant comme protagoniste le prolifique illusionniste français Dani Lary, un spectacle Tf1 co-produit par Ki M'aime me Suive et qui tourne depuis 3 ans à guichet fermé dans les plus grandes salles de France et de l'Europe.







Des nombreux prix et distinctions internationales ont récompensé déjà le parcours de l'artiste franco-roumain.







En tant que pédagogue, il enseigne l'art dramatique, le mouvement corporel, la marionnette et la mise en scène à l'Ecole de cinéma Eicar de Paris, à l'Université d'Art d'Edinburgh, aux acteurs de Royal Scotish Academy of Music & Drama de Glasgow, au Conservatoire National de Théâtre de Bagamoyo, Tanzanie, Footsbarn Theatre et dans d'autres écoles et théâtres à travers le monde.