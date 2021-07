Ivone FERNANDES

Formatrice depuis plus de 25 ans.

OF référencé DATADOCK ( id.DD : 0055829).

Reconnu organisme de formation professionnelle (NDA : 5285181285).

Spécialisée dans le domaine des techniques d'expression et de communication dans le travail , des relations interpersonnelles.

Interventions auprès de plus de 30 000 professionnels du secteur public et privé.

Animation de groupes d'analyse des pratiques, de groupes d'échanges, de groupes de paroles pour soutenir les salariés



Mes atouts :

Ingénierie de formation : Analyse des besoins, élaboration de projets et de contenus de manière partagée et concertée, élaboration d'outils pédagogiques, réponses à appels d'offres, rédaction de cahiers des charges.

Formée à la formation à distance ( Outil : Adobe Connect)

Participation à des webinaires, inscrite sur "Fun-Mooc"

Réaction, écoute, analyse, valeurs humaines, concertation



THEMATIQUES DISPENSEES



La gestion et la résolution de conflits

La Communication dans le travail

Prise de parole en public

S'affirmer dans ses relations professionnelles

Conduire et Animer une réunion

Les Techniques de Communication

Formation de Formateurs

Mieux communiquer et mieux saffirmer pour renforcer lesprit

déquipe

Cohésion d'équipe

Mieux se comprendre pour mieux communiquer

Comprendre et Gérer le Stress

Les Techniques de lAccueil physique et Téléphonique

La gestion de lAgressivité

La Gestion des Appels téléphoniques

Réussir son départ à la retraite

Discrimination : de quoi parle-ton ?

LAccueil des Personnes en situation de Handicap

Sensibilisation au handicap



QUELQUES REFERENCES



CNFPT Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire (depuis plus de 15 ans)

Ville de Niort, Poitiers, Bressuire, Parthenay, Châtellerault, Niort, Angoulême, La Rochelle...

Communautés de communes ou Communautés d'agglomérations

CD17, CG 86,

CD 49 (formation des 375 agents des collèges sur la thématique de la communication dans le travail et la gestion des conflits depuis 6 ans)

CDG 17, CDG 79, CDG 86

Région Nouvelle Aquitaine

Hôpital de la Châtaigneraie et IFSI de Niort

Hôpital Georges Mazurelle La Roche Sur Yon

CCI de Vendée, CIFOP Angoulême

Sorégie, Parnasse Maif





INGENIERIE ET METHODOLOGIE DE PROJET (Mise en œuvre et pilotage de projets)



Exemples :

Accompagnement des agents chargés d'accueil et aide à la rédaction dun guide de bonnes pratiques pour les professionnels en relation avec les usagers dans le cadre de la mise en place de la certification Qualiville (Ville de Niort)



Accompagnement à la qualification de laccueil et à l'élaboration dune charte (Cnfpt Nouvelle Aquiatine)



Accompagnement à une étude pour la lutte contre les discriminations (Ville de Niort)